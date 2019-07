Meinung : Schluss mit dem Vertrösten!

Trier In einem Punkt sind sich der Trierer Generalvikar und die Kritiker einig: Die katholische Kirche hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Doch damit ist die Gemeinsamkeit auch schon fast erschöpft. Denn ob die Konsequenzen aus der Synode der Weisheit letzter Schluss sind, muss sich erst noch zeigen.

Es könnte auch ein Schuss in den Ofen werden. Und dann?

Es ist bei den nun im Bistum und darüber hinaus anstehenden Reformen aber auch nicht damit getan, dass an der ein oder anderen Schraube nur ein bisschen gedreht wird, wie dies die deutschen Bischöfe in der Vergangenheit gerne gemacht haben; im Vertrauen darauf, dass sich das Murren der Gläubigen schon wieder legen werde, wenn nur genug Zeit verstrichen ist. Um dann so weiterzumachen wie davor.