Meinung Kommentar zu Fäkalienschmiererei auf Rutsche in Bitburg: Widerlich und boshaft

Wenn in einem Park oder auf einem Spielplatz Müll liegen bleibt, kann dies im besten Fall auf Gedankenlosigkeit, Gleichgültigkeit oder auch Geringschätzung des öffentlichen Raums geschoben werden. Frei nach dem Motto: Ist ja nicht meins, das räumt schon jemand anders weg. Das ist mehr als ärgerlich, aber eine Rutschbahn mit Kot zu besudeln, einen mit Fäkalien beschmierten Stuhl in einer Hecke zu entsorgen und das mit Exkrementen verdreckte Spielgerät auch noch zu bemalen, hat eine neue Qualität. Eine erschreckende Qualität. Wer macht denn so was?