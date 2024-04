Meinung Affäre um Ladesäule an Schule: Der Verbrauch muss dokumentiert werden

Meinung | Trier · Eine Ladesäule am Balthasar-Neumann-Technikum in Trier steht in der Kritik, weil der Verbrauch nicht abgerechnet wurde. Was der Schulträger richtig macht und wo er nachbessern muss. Ein Kommentar.

28.04.2024 , 10:25 Uhr

