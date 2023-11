Kommentar zu medizinischer Versorgung​: Runter mit dem Numerus Clausus​

Als ich Abitur gemacht habe, waren in meiner Stufe mehrere Mitschüler, die gerne Medizin studiert hätten. Alle waren begeistert dafür, Menschen zu helfen und dieses schwierige Studium anzugehen. Problem: Keiner hatte einen NC, der ihm die Zulassung gebracht hätte. Der eine war vielleicht in Mathe zu schlecht, der andere hatte bei der Prüfung einen schlechten Tag. Also haben sie andere Dinge studiert. Da sind Ärzte verloren gegangen, die wir dringend brauchen. Leider wird es vielen Abiturjahrgängen so sein.