Kommentar zu neuem Bildungskonzept Weniger Stress, weniger Abbrecher

Erstens: Niemand ist in der Grundschule näher an den Schülern, als die Lehrer. Logisch, dass diese – abgesehen von den Eltern – am besten einschätzen können, was ein Kind braucht. Zweitens: Niemand ist in den Grundschulen – im Idealfall – näher an den Lehrerinnen dran, als die Schulleitung. In vielen Konferenzen wird besprochen, wo es hakt.