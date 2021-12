Meinung : Der VRT hat vorgelegt, jetzt muss der Kunde nachlegen

Meinung Das Auto stehen lassen. Den Öffentlichen Nahverkehr nutzen. Nicht lenken müssen, kein Gas geben, während der Fahrt Zeitung lesen oder am Handy daddeln. Eine schöne und gemütliche Vorstellung. Wenn alles reibungslos abläuft.

Ist das nicht der Fall, meiden viele Kunden beim kleinsten Problem Bus und Bahn. Das darf nicht passieren. Hier wird also an der absolut richtigen Stelle investiert.

Aber: Zu funktionierendem ÖPNV gehören zwei Parteien. Die Linien müssen zunächst natürlich zur Verfügung gestellt werden. Das passiert gerade. Doch diese Investitionen sind sinnlos, wenn sie nicht genutzt werden. Das Anbieten neuer Linien kann sich finanziell auf Dauer nur rechnen, wenn Bürger sie in Anspruch nehmen. Lohnen sie sich, kommen eventuell sogar weitere Linien hinzu, wer weiß. Die Fahrt wird also immer unkomplizierter. Also: Auch mal den Bus nehmen – selbst wenn es an mancher Stelle ruckelt.