Kommentar zu AfD-Äußerungen im Kreistag Lieblingsposition: Rechtsaußen

Teil eins: Höcke. Vor einem Monat stellte die Hamburger Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen Mann ein, der Höcke auf einem Plakat als „Nazi“ bezeichnet hat. Auf dem AfD-Landesparteitag in Pfiffelbach am 17. November stellte der Thüringer im Wesentlichen fünf Punkte vor, die er umsetzen wolle, wenn er im Freistaat an die Macht komme. Darunter: den Bund im Namen von Thüringen für seine Flüchtlingspolitik verklagen, sämtliche Fördermittel für Demokratie, Vielfalt und den Kampf gegen Rechtsextremismus streichen sowie den Klimaschutz im Freistaat beenden. Positionen: rechts. Ansichten: rechtsextrem.