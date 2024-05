Meinung Osburger Supermarkt: Kocht der Rat sein eigenes Süppchen?

Osburg · Der Streit um die Ansiedlung eines Supermarktes in Osburg geht in die nächste Runde. Die Gründe, warum der Ortsgemeinderat gegen einen Supermarkt am Neuhaus ist, bleiben undurchsichtig.

06.05.2024 , 06:24 Uhr

Die Hochwaldgemeinde Osburg mit 2500 Einwohnern hat keinen Supermarkt. Darüber ärgern sich die Osburger. Foto: Julian Terres