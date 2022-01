Kommentar zu Teenagern und Corona : Was hätte Ihnen gefehlt?

Was hätte Ihnen gefehlt?

Meinung Schulbildung ist extrem wichtig. Aber: Viele Dinge lernen wir im Alltag. In Situationen, die man später Jugendlichen gegenüber gerne als „nicht so wichtig“ darstellt. Wir müssen den Teenagern die Möglichkeit geben, diese Dinge zu erleben.

Es fällt als Erwachsener leicht, darüber zu urteilen, dass es „nur“ eine Abschlussfeier ist, die dem Schuljahrgang flöten geht. „Nur“ ein Jahr C-Jugend-Fußball, das die kleinen Kicker verpassen. Oder gar „nur“ das erste Mal, dass man sich auf einer Feier in jemanden verguckt und danach wochenlang in Gedanken an sie oder ihn schwelgt.