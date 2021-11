Kommentar zum Ausbau der B51 : Die B 51 müsste durchgängig vierspurig sein

Meinung Juhu, wieder wird ein Teil der B 51 attraktiver. Was wird das schön, wenn wir – in einigen Jahren – nicht mehr hinter LKW herschleichen müssen. Aber: Für eine der wichtigsten Strecken der Region müsste es ein Gesamtkonzept, statt ständiges ausbessern einzelner Problemstellen geben.

Durch ein solches Konzept hätte man gesamtheitlich einen Blick darauf werfen können, an welchen Stellen die B 51 zwingend vierspurig sein muss. Zweifelsfrei wäre darunter auch der Abschnitt zwischen Bitburg und der A 60 gefallen. So werden jetzt wieder Jahre an Planfeststellungsverfahren und vielen mehr ins Land ziehen, bevor sicher überholt werden kann.