Kommentar zum Frauenhaus in der Eifel​: Das darf nur der Anfang sein​

Es gibt viel zu wenige Plätze für Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Nicht nur in der Eifel, sondern in der ganzen Region. Es ist ein Skandal, dass da vom Land jahrelang geschlafen wurde und es keine Alternative zu Trier gab. Wären die Eifeler Frauenhaus-Kämpfer nicht derart hartnäckig geblieben – fraglich, ob die Entscheidung jetzt so stehen würde, wie sie ist.