Meinung Ende des Rechtsstreits ist wichtig für Katastrophenschutz im Kreis Trier-Saarburg

Wie es zu dem Rauschmiss kam, lässt sich im Detail wohl nicht mehr nachvollziehen. In einigen Punkten steht hier Aussage gegen Aussage. Schriftliche Eingaben der Chef-Katastrophenschützer aus Trier und Bernkastel-Wittlich sowie vom Deutschen Roten Kreuz legen nahe, dass Wincklers und Neuschwanders Art zu kommunizieren eine Zusammenarbeit unmöglich gemacht habe. Die beiden Kritisierten behaupten das Gegenteil und wollen dies mit einer Vielzahl an Mails und Gesprächsnotizen beweisen. Fakt ist jedoch: Es gab diese schriftlichen Eingaben. Und nach der vorläufigen Entpflichtung – das ist ebenfalls Fakt – gab es weder aus Feuerwehrkreisen noch in der Kommunalpolitik große Proteste gegen diesen Schritt. Das zeigt, dass der Rückhalt für die beiden Ex-Feuerwehrchefs nicht außergewöhnlich groß war. Sonst hätte es mehr und öffentlicher geknirscht an der Stelle.