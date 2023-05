Meinung Kommentar: Beim Klimaschutz in Trier ist noch kein klarer Weg erkennbar

Die Stadt Trier hat bereits vor vier Jahren den Klimanotstand erklärt. Klimamanager sind eingestellt worden, ein umfassendes Klimaschutzkonzept wurde auf den Weg gebracht. Alles gut also? Nein, leider noch nicht. Der Weg zum Ziel ist so steinig wie mancher Vorgarten des Grauens. Ihn zu beschreiten, benötigt mehr als ein Lippenbekenntnis und das Vertrauen in ein Konzeptpapier.