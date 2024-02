Kommentar zum Minden Beach​: Umso mutiger​

Gründe hätten sie genug: Seien es die Preise oder das Personal. Oder auch die Flut, die 2021 drohte, den Traum vom Strand platzen zu lassen. Zu schlechter Letzt sind da noch die etlichen Stunden, die Weidert und seine Kollegen in den Strand investieren. Und das, ohne finanziell wirklich was dabei raus zu bekommen. Man merkt ihnen an: Die machen das, weil es ihnen Spaß macht. Trotzdem.