Kommentar : Klare Worte statt Retorte

Am Beispiel des Campingpatzes im Prümtal kann man sehr gut darlegen, wie Politikersprache an Stellen Ärger auslösen kann, wo er gar nicht nötig wäre: Wer im Angesicht einer verheerenden Katastrophe reflexhaft „schnelle, unbüokratische Hilfe“ ankündigt, kann genau das nämlich praktisch nie einhalten. Nicht, wenn die Katastrophe so groß ist wie die Flut von 2021.