Um in einer Demokratie etwas bewegen zu können, braucht es aber das Wahlrecht. Junge Menschen können dann die Partei wählen, die ihre Interessen vertritt. Verwerflich ist das nicht: Rentner genießen schließlich das gleiche Recht. Warum soll das nicht auch für 16-Jährige gelten, die politisch motiviert sind und die über Smartphones deutlich schneller an Hintergründe, Meinungen und Kommentare kommen als jede Generation vor ihnen?

Auch in Rheinland-Pfalz ist es an der Zeit, 16-Jährigen zuzutrauen, bei einer Wahl die Stimme abzugeben. Es darf nicht das geheime Argument von Parteien sein, schlicht Bammel zu haben, weil die Jugend sie nicht wählen könnte. Die Lösung wäre in dem Fall doch ganz einfach: Einfach mal Angebote schaffen, die die Sehnsüchte und Visionen junger Menschen wirklich ansprechen.



