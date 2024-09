Meinung Das nächste Desaster wird kommen

Eines vorweg. Es wäre zu einfach, die Schuld für den Skandal um die Klassenräume in der früheren Eberhardschule allein Elvira Garbes anzulasten. Da waren schon mehr Köche am Werk, die den Brei verdorben haben. Gleichwohl hat Garbes alle Vorwürfe an sich abprallen lassen, als ob sie eine Teflonbeschichtung hat. Das wirkte beinahe schon kühl und distanziert. Fast so, als ob ihr die ganze Angelegenheit egal ist. Und es mag sein, dass ihre Entschuldigung ernst gemeint war. Das hilft den Betroffenen jedoch keinen Schritt weiter.