Meinung Nachholen, bitte! Rudolf Rinnen sollte eine Fluthilfemedaille bekommen

Als Rinnen vor zwei Jahren kurzzeitig das Amt übernahm, konnte er nicht ahnen, welch große Aufgabe ihm bevorstehen würde. Dachte er wohl noch, dass die damals andauernde Pandemie das größte Übel sei, sollte ihn die Flut Lügen strafen. Weil man auch einfach mal loben muss: Er hat gemeistert, was zu meistern war. Schnell und unbürokratisch entschieden, ohne große Worte dort angepackt, wo Hilfe benötigt wurde: in seiner Heimat. Als Ehrenamtlicher hätte er auch, rein theoretisch, sagen können: Nö, ich arbeite nur zwei Tage die Woche in der Kreisverwaltung, an den anderen Tagen macht das bitte wer anders. Hat er nicht, gut so.