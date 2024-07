Kommentar zur mobilen Hausarztpraxis in Speicher Zeit, die alle Beteiligten nutzen müssen

Denn sind diese vorbei, könnte die Praxis wieder weg sein. Und dann? Einen Nachfolger als Hausarzt zu finden, ist eine Mammutaufgabe, mit der viele Gemeinden zu kämpfen haben – nicht nur im Eifelkreis. So schön es wäre: Dass in drei Monaten plötzlich ein neuer Arzt in Speicher aufmacht, ist Wunschdenken.