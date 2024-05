Kommentar zur Räumung der Afa Bitburg Das hätte schlimm enden können

In der Afa wurden mehrere Jahre lang Hunderte Menschen untergebracht. In Gebäuden, die scheinbar so drastische Brandschutzmängel aufweisen, dass sie – als diese auffielen – unmittelbar geräumt werden mussten. Immerhin gab es ja ein (offensichtlich nicht sehr lückenloses) Gutachten, das sagte, dass alles gut sei. Darauf zu vertrauen, ist erst mal nicht ungewöhnlich.