Mehr Poller für Trier Nur ein erster Schritt zu weniger Autoverkehr in der Innenstadt

Der Protest ist absehbar, sobald realisiert wird, was die Erweiterung der Fußgängerzone bedeutet: Da in einem solchen Bereich keine bewirtschafteten Parkflächen erlaubt sind, werden mehr als 100 öffentliche Parkplätze im Zentrum von Trier wegfallen. Ersatz wird es lediglich für das Anwohnerparken geben, wenn auch nicht in derselben Anzahl. Zumindest das ist ein Fehler und sollte so korrigiert werden, wie es als Option im Konzept vermerkt ist. Dazu muss allerdings der touristisch genutzte Busparkplatz an den Kaiserthermen umgewidmet werden.