Kommentar zum Anleinen von Hunden : Ab an die Leine – immer!

Ab an die Leine – immer!

Man kennt es: Beim Spaziergang im Wald kommt ein Hund entgegen. Ohne Leine, versteht sich. Der Halter ruft ihn zurück, der Hund hört nicht direkt. „Der macht nix“, wird als Rechtfertigung genannt.

Problem: Habe ich den Hund noch nie gesehen und generell Angst, dann ist vollkommen egal, was der will. Ab an die Leine mit Fiffi, immer!