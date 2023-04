Zur vorläufigen Insolvenz der Medicus eG Es fehlte der Rückenwind

Von den rund 50 Hausärzten im Eifelkreis haben viele längst das Rentenalter erreicht, und noch mehr sind davon nicht mehr weit entfernt. Mit Blick auf die Altersstruktur steht der Eifel ein Praxissterben ungekannten Ausmaßes bevor, wenn es nicht gelingt, junge Ärzte für die Region zu gewinnen. Doch noch ist kein Rezept gegen den Ärztemangel gefunden. Die Medicus eG hätte helfen können. Doch dann darf eine solche Genossenschaft nicht mit der Person des Vorstands stehen und fallen. Kommunen oder Stiftungen hätten einsteigen müssen, um die Medicus-Idee als Modell für die Übernahme von Arztpraxen im ländlichen Raum zu etablieren. Doch Medicus-Initiator Michael Jager war seiner Zeit voraus. Zumindest in der Eifel. Im Schwäbischen Wald beteiligen sich zwölf Gemeinden an einer Genossenschaft namens Medwald. Das Land Badem-Württemberg fördert solche Modellprojekte. In Rheinland-Pfalz hatte die Medicus eG hingegen von Beginn an gegen Widerstände zu kämpfen. Es fehlte der Rückenwind. Das Problem des wachsenden Ärztemangels bleibt.