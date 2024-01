Zu den Investitionen auf der Air Base Spangdahlem Ein Bekenntnis zum Standort Eifel

Meinung | Spangdahlem · Wenn die US-Regierung das finale „Go“ gibt, dann werden in den nächsten Jahren über 300 Millionen Euro in den Stützpunkt der Air Force in Spangdahlem investiert. Sollte das geschehen, wäre das ein klares Signal nicht nur für die Region, sondern auch für die Nato.

09.01.2024 , 08:44 Uhr

Eine F-16 startet auf dem Flugplatz Spangdahlem. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Über 300 Millionen Euro sollen in die Air Base in Spangdahlem investiert werden. Zumindest sieht das die aktuelle Planung im Pentagon so vor. Die Bewilligung der Gelder steht noch aus. Sollte aber – vermutlich erst nach den Präsidentschaftswahlen im November – der entsprechende Haushalt verabschiedet werden, dann ist das ein deutliches Signal, das über die Region hinausstrahlen wird.