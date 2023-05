Meinung Altstadtfest Trier: Lasset die Spiele beginnen!

Für die Standbetreiber hebt die städtische Gesellschaft die Standgebühren dagegen um rund 7 Prozent an. Abgesagt hat deswegen – zumindest laut TTM – allerdings kein Gastronom. Offenbar kann die erhebliche Kostensteigerung also trotz gedeckeltem Bierpreis erwirtschaftet werden und beim Altstadtfest gibt’s immer noch was zu verdienen. Und das ist ja auch gut so.