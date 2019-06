Die Woche im Blick : Gesundheit geht vor

Angela Merkel zittert – und die Spekulationen beginnen. Nachdem die Kanzlerin in dieser Woche erneut einen kleineren Schwächeanfall hatte, orakeln gerade in den sozialen Medien viele über ihren Gesundheitszustand.

Die offizielle Erklärung: Beim ersten Mal hatte Merkel bei großer Hitze schlichtweg zu wenig getrunken, beim zweiten Mal hatte die Erinnerung an diesen Anfall neue Probleme ausgelöst. Ist es wirklich so? Zumindest gibt es derzeit keinen Grund, daran zu zweifeln. Und eines ist jedem klar, der das Programm der Kanzlerin, aber auch aller anderen Regierungsmitglieder kennt. Dieser Job ist enorm belastend. Es gibt von früh bis spät keine Pause, jeder Schritt wird beobachtet, jeder Halbsatz interpretiert. Gerade Merkel steht unter Dauerstress, und sie hat diesen bisher bemerkenswert gemeistert – das sollte allen bewusst sein, egal wie sie ihr Wirken einschätzen.

Vielleicht ist es an der Zeit, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie stark die Belastung im Beruf eigentlich sein darf. Gerade in Führungspositionen in der Politik wird so viel als selbstverständlich hingenommen: Das reicht von der Dauerpräsenz der Spitzenpolitiker für alle Medien bis zum Bürgermeister, der schief angeschaut wird, wenn er nicht noch den sechsten Abendtermin in der Woche freudestrahlend bis zum Ende absolviert.