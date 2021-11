Leitartikel Zur künftigen Bundesregierung : Quoten und Erfahrung: Darum werden Anne Spiegel und Volker Wissing Minister

Mit der Nominierung von Anne Spiegel als Familienministerin überraschen die Grünen-Chefs Annelena Baerbock und Robert Habeck die eigene Partei. Was für die Rheinland-Pfälzerin spricht und welche Erfahrungen sie mit dem voraussichtlichen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilt.

Bekannt war, dass FDP-Generalsekretär Volker Wissing nach vorne strebt. Er soll als Verkehrsminister übernehmen und hat gleich drei Startvorteile: Erstens übernimmt er von Andreas Scheuer. Der CSU-Minister ist aufgefallen, allerdings selten positiv. Das Maut-Debakel gehört ebenfalls zu seiner Bilanz wie eine halbherzige E-Auto-Strategie. Kein Wunder, dass Scheuer in Umfragen nach den beliebtesten Ministern stets auf einem der hinteren Plätze landete. Wissing kann also nur gewinnen.

Zumal er in Mainz bereits die Zuständigkeit für den Verkehrsbereich hatte. Wissing wird fachlich keine lange Einarbeitungszeit benötigen. Vorteil Nummer drei: Wissing ist das Arbeiten in einer Ampel-Koalition gewohnt. Er positionierte die FDP in Rheinland-Pfalz durchaus geschickt zwischen SPD und Grünen.

Gerade weil für Anne Spiegel viel mehr spricht als Quoten. Sie hat es in Rheinland-Pfalz geschafft, die Grünen zu einen und zum verlässlichen Partner zu machen. Zudem war sie als Familienministerin eine glaubhafte Kämpferin für die Rechte der Familien und gerade der Kinder in der Corona-Zeit. Wobei sie sich in Mainz nicht mit jedem Wunsch durchsetzen konnte. So war sie etwa im ersten Lockdown strikt gegen Maßnahmen wie die Schließung von Spielplätzen. Spiegel wird nun noch mehr kämpfen müssen, der Wechsel auf die große Berliner Bühne ist ein anspruchsvoller. Wenn er gelingt, kann er für Spiegel aber vor allem eines sein: die Chance auf eine noch steilere politische Karriere.