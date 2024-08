Anschlag in Solingen Der Staat muss die Schutzmacht der Bürger sein – ohne Wenn und Aber

Neben dem Ukraine-Konflikt ist es der Krieg in Gaza, der jetzt auch Auswirkungen auf unsere Sicherheit hat. Über soziale Medien, aber offenbar auch in Flüchtlingsheimen radikalisieren sich potenzielle Täter. Besonders perfide ist es, wenn Flüchtlinge, die hier Schutz suchen, wie im Falle des Syrers Issa al H., der sich in Solingen den Behörden als mutmaßlicher Attentäter gestellt hat, wahllos Menschen in ihrem Gastland umbringen. Angeblich um „Muslime in Palästina und anderswo“ zu rächen, als ob die Besucher eines Stadtfests damit in irgendeiner Weise zu tun hätten.