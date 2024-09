Zu Stadtmarketing in Bitburg Auf der Suche nach dem, was Bitburg zu bieten hat: Nach dem Bier ist längst nicht Schluss

Was ist typisch Bitburg? Das Pils, klar. Und sonst? Das Meckern. Und das nicht etwa, weil die zentralen Tiere in der Stadtfabel junge Ziegen sind. Ob in Bitburg die Fußgängerzone aus- oder Plätze umgebaut werden, Wohnraum geschaffen oder der Verkehr mal links herum geleitet wird: Über alles wird erst mal gemeckert. Und zwar in einem Umfang, dass positive Meinungen drohen, im allgemeinen Gemaule unterzugehen.