In nur wenigen Orten wird so viel über die eigene Stadt gemeckert wie in Bitburg. Es ist wie ein beständiges Hintergrund-Geräusch, das sofort aufflammt, sobald sich irgendwas verändert – und, was auch immer es ist: es irgendwem nicht passt. Hat einer erst mal den Anfang gemacht, stimmen mehr und mehr mit ein.