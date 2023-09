Meinung Bleiben Bus und Bahn auf der Strecke?

Geht nicht? Gibt’s nicht! Das möchte man der Landesregierung zurufen, wenn es um die Gästekarte und den öffentlichen Personennahverkehr geht. Keinem normal – und eben nicht juristisch – denkenden Menschen ist doch zu erklären, warum sich Busse und Bahnen hier nicht überregional in die Finanzierung einbinden lassen.

Zahlreiche andere Bundesländer lassen dies zu. Problemlos. Warum muss Rheinland-Pfalz hier die Ausnahme sein? Anstatt das Geld in faden Imagekampagnen wie „Rheinland-Pfalz.Gold“ zu versenken, sollte die Energie lieber in modernere Gesetze gesteckt werden.

Klar ist: Alle Beteiligten würden vom kostenlosen ÖPNV für Gäste profitieren. Urlauber können ohne Parkplatzsuche bequem von Ort zu Ort fahren und dürfen mit gutem Gewissen dem Wein frönen. Die Busse wären besser ausgelastet. Die Umwelt würde geschont, weil es weniger Individualverkehr und Wohnmobile gibt, die unsere Orte verstopfen.

Also: Bitte einen Gang hochschalten in Mainz!