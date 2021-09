Die Woche im Blick : Darum sollten Sie diesmal wählen

Foto: TV/Friedemann Vetter

Die Bundestagswahl ist spannend wie selten zuvor. Und das trotz eines eher langweiligen Wahlkampfes. Darum sollten Sie nun wählen gehen.

Zugegeben: Feurig, das war der Wahlkampf nicht. Bei den Parteien und deren Spitzenkandidatinnen und -kandidaten herrschte oft die Angst vor, einen Fehler zu machen. Die beiden größten Parteien eint eines: Sie sind Teil einer Regierung, wollen aber eigentlich nicht mehr zusammengehen. CDU/CSU und SPD sind Partner und Gegner gleichzeitig. Eine Situation, die dadurch verschärft wurde, dass Armin Laschet sich einerseits von der Politik von Angela Merkel in Teilen distanziert, andererseits eben doch ihr Erbe werden will. Olaf Scholz dagegen rückte nah an Merkel heran, obwohl diese das gar nicht wollte. Und Annalena Baerbock vertrat wie FDP und Linke immer wieder, dass sie gegen das „Weiter so“ ist.

Doch ganz sicher lohnt sich eines: am Sonntag wählen zu gehen. Und das aus verschiedensten Gründen. Die jüngsten Umfragen zeigen, dass die Parteien eng bei­einander liegen. Es ist weder sicher, wer stärkste Kraft wird, noch welche Parteien eine Koalition bilden können. Selten waren wenige Prozentpunkte, wenige Stimmen so entscheidend in der Frage der Regierungsbildung.

Dazu kommen die vielen wichtigen Aufgaben der neuen Regierung. Ja, es stimmt: Deutschland ist immer noch ein Land, in dem es sich gut leben lässt. Doch nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Deutschland nicht nur in Sachen Digitalisierung großen Nachholbedarf hat. Beim wichtigen Thema Klimaschutz beschränkt sich die Diskussion oft auf E-Autos und neuerdings Lastenräder. Dabei geht es um einen Umbau der Wirtschaft – bei dem Politik sich nicht als allwissend darstellen sollte und alles vorgeben muss. Es geht darum, Chancen zu nutzen, und Fehler, wie sie etwa auf dem Strommarkt gemacht worden sind, zu korrigieren.

Wer wird unser Land in den nächsten Jahren prägen, wer die Außenpolitik bestimmen, die ebenfalls kaum eine Rolle spielte im Wahlkampf? Wenn Sie dies mitbestimmen wollen, haben Sie am Sonntag die Chance dazu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und: Gehen Sie wählen!