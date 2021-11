Die Woche im Blick : Kleiner Lockdown mit Ansage

Der Lockdown für Ungeimpfte rückt näher. Wenn sich die Zahlen nicht überraschend positiv entwickeln, werden ab Mittwoch bei uns neue Einschränkungen gelten. Warum das absehbar war und es sogar weitere Verschärfungen geben könnte.

Nach langer Pause haben sich Bund und Länder wieder getroffen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Unter anderem haben die Bundestagswahlen die Mehrheiten verschoben. Sie haben dafür gesorgt, dass die alte und die neue Regierung jeweils eigene Pläne für den Kampf gegen Corona entwickelt haben. Geordnet wirkt dieser Übergang nicht, obwohl mit Olaf Scholz (SPD) der voraussichtlich künftige Kanzler und bisherige Vize-Kanzler auf beiden Seiten beteiligt war. Es ist abzusehen: Wenn Scholz startet, wird ihn vor allem ein Thema beschäftigen: Wie kann das nachgeholt werden, was nun zumindest über Wochen, wenn nicht gar Monate versäumt worden ist? Etwa Impfzentren wieder aufbauen und neue Möglichkeiten schaffen, Testkapazitäten wieder anzubieten. Auch Geimpfte dazu bringen, sich regelmäßig zu testen. Die 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr einführen, aber diese ebenso kontrollierbar machen.