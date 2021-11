Zur Corona-Politik : Kommentar: Der Lockdown vor der Impfpflicht – Darum ärgere ich mich über die Politik

Meinung Die Impfpflicht soll kommen: Weil lange gezögert worden ist, leiden nun aber unter anderem wieder Gastronomie und Einzelhandel. Ein persönlicher Kommentar, oder: Warum ich mich so sehr über den faktischen Lockdown ärgere.

Steigende Corona-Neuinfektionen kommen nicht überraschend

Noch vor wenigen Monaten hatten nahezu alle großen Parteien die Impfpflicht ausgeschlossen. Das Bemerkenswerte: Nun kommen die Zahlen, etwa bei Neuinfektionen, die mancher Experte vorhergesagt hatte. Und dennoch wirken alle komplett überrascht. Zugegeben: Es war nie sicher, ob der Anstieg so stark kommt wie in den vergangenen Wochen. Aber es war immer eine realistische Option, die bei denjenigen im Blick sein sollte, die darüber entscheiden und für die es derzeit nun wirklich kaum ein wichtigeres Thema geben kann. Stattdessen wurden Impfzentren geschlossen, Tests kostenpflichtig gemacht, der beliebteste Impfstoff – egal welcher wirklich am besten wirkt – wurde knapper und dies nebenbei kommuniziert, ohne die Menschen mitzunehmen.

Warum wurde die Impfpflicht nicht früher beschlossen?

Ja, es ist einfach zu sagen, dass die Politik versagt hat. Wir alle waren möglicherweise ab und an unvorsichtig. Wir alle haben eventuell mehr Kontakte gehabt als sinnvoll. Aber eines ist doch in jedem Fall richtig und das ist die Verantwortung der Entscheider in Bund und Ländern: Nun leiden viele unter deren falschen Entscheidungen, etwa Restaurantbesitzer, Kinobetreiber und Einzelhändler. Dies auch, weil die Impfpflicht nicht früher beschlossen wurde. Dies auch, weil weiter Infektionsketten nicht nachverfolgt werden können. Dies auch, weil es nicht geschafft wurde, die Krankenhäuser zu stärken und Pflegekräfte an Bord zu halten – von einem Ausbau ganz zu schweigen. Dies auch, weil wir nach fast zwei Jahren Pandemie immer noch keine repräsentativen Tests durchführen, die zeigen, wie hoch gerade die Zahl der Neuinfektionen wirklich ist. Wir wissen daher nicht, ob der Anstieg gerade schon kurz vor dem Höhepunkt ist oder nicht. Wir wissen nicht, welche Maßnahmen wirklich etwas bringen im Kampf gegen Corona. Die Politik handelt in selbstverschuldeter Unwissenheit.