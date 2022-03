Die Woche im Blick : Lockerungen bei Corona sind richtig

Meinung Die Inflation in Deutschland liegt über fünf Prozent. Während die Zentralbanken in den USA und Großbritannien die Zinsen erhöhen, schließt die EZB diese Kurs für 2022 aus. Warum das gefährlich ist.

Gestern stiegen die Corona-Neuinfektionen mit mehr als 260.000 auf einen Rekordwert. Heute warnte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass die Lage viel schlechter als die Stimmung sei. Doch in etwas mehr als einer Woche sollen die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben werden.

Passt das zusammen? Ja, zumindest mit Blick auf die Situation in den Krankenhäusern. Auf Intensivstationen liegen etwas mehr als 2000 Patienten mit Corona. Die Zahl ist stabil – nicht zuletzt deshalb, weil viele die Corona-Diagnose nur als Nebenbefund haben. Wenn sich das Virus wie derzeit allgemein stark verbreitet, ist es normal, dass ein gewisser Anteil der Patienten dieses in sich trägt. Damit soll nichts verharmlost werden. Natürlich gibt es weiter schwere Verläufe, die auf die Covid-Krankheit zurückzuführen sind.

Drei Punkte sprechen dagegen: Erstens werden nicht alle Einschränkungen zurückgenommen. Im Nahverkehr bleibt die Maskenpflicht ebenso wie in Kliniken oder Pflegeheimen. Zweitens ist es eben nicht die Verantwortung des Staates, jeden Einzelnen vor allen Risiken zu schützen. Wäre das so, dürfte es etwa keinen Autoverkehr mehr geben. Und drittens – und dies folgt zwingend daraus – muss jeder Einzelne Verantwortung übernehmen. Wer etwa Großveranstaltungen besucht, muss sich in dieser Phase zumindest über die Gefahren bewusst sein. Ungeimpfte müssen wissen, dass ihr Risiko schwerer Verläufe größer ist.