Kommentar Zur Corona-Politik und der Notbremse : Ausgebremst – bis zum nächsten Urteil

Die Bundes-Notbremse ist im Eilverfahren verabschiedet worden. Warum das Gesetz vor Gericht landen wird – und die Bundesländer zustimmen, obwohl sie das voraussehen.

Denn das ist das wirklich Unglaubliche: Nach so langer Zeit ist der Lockdown in verschiedenen Varianten weiter das, was als einziges Mittel übrig bleibt. Freiheiten aller einzuschränken ist in diesem Jahr normaler geworden. Die Orientierung an Inzidenzzahlen, die sich teils von Monat zu Monat geändert haben – jetzt gibt es neue Werte wie 165 zur Schließung der Schulen –, ist angreifbar. Nun werden sich die Gerichte damit befassen müssen.