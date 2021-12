Die Woche im Blick : Wo Impfgegner zu weit gehen

Meinung Nicht nur der Ton wird rauer: Teile der Corona-Leugner radikalisieren sich stärker. Wo sie deutlich zu weit gehen, welche Vergleiche unerträglich sind und wieso hier klare Kante gefragt ist.

Allerdings gibt es Grenzen, die beachtet werden müssen. Beispiele finden sich, etwa bei unseren Nachbarn. In Luxemburg-Stadt stürmten Demonstranten am Samstag den Weihnachtsmarkt. Als Besucher kann ich sagen: Das war kein normaler Protest. Es ging Teilen der Demonstranten darum, mit Gewalt vorzugehen und einen symbolischen Erfolg zu feiern. Nebenbei: Diesen konnten die Demonstranten nur erreichen, weil die Polizisten nicht vor den Augen vieler Familien in den Nahkampf gingen. Es ist verständlich, dass sie nicht mit letzter Gewalt vorgingen. Ein Fehler war es dagegen, dass die Demo so nah an Märkten vorbeiführte und diese nicht großflächig geschützt wurden.

So konnten die Chaoten am Mahnmal der „Gëlle Fra“ ihre Parolen skandieren und nicht hinnehmbare Vergleiche ziehen, in dem sie etwa den Corona-QR-Code mit einem Judenstern gleichstellten. Bei allem Verständnis, dass sich Menschen ausgegrenzt fühlen. Der Vergleich mit dem Massenmord an Juden ist eine Unverschämtheit. Es geht bei den Maßnahmen gerade darum, die Gesundheit anderer zu schützen. Dass diese keineswegs alle nachvollziehbar sind, dass diese teils absurd sind, mag wahr sein. Der Vergleich verbietet sich aber für anständige Menschen. Genauso verbietet es sich übrigens, Menschen im Privaten aufzulauern und sie zu bedrohen. Auch höchste Politiker wie Luxemburgs Premier Xavier Bettel müssen sich hier sicher fühlen können – es darf kein Mob vor ihrem Haus lauern. Nicht nur Politiker, auch Journalisten sind den radikalen Corona-Leugnern ein Graus. So hat ein rechtspopulistischer Politiker in Luxemburg eine E-Mail eines Kollegen mitsamt Kontaktdaten in einem Internetforum veröffentlicht. Ich kann meinem Kollegen beim Luxemburger „Tageblatt“, Dhiraj Sabharwal, nur zustimmen, der schreibt: „Das direkte Gegenüber fehlt, über 300 Menschen wird ein abwesender Journalist zum Fraß vorgeworfen.“ Wer so etwas macht, greift bewusst die Pressefreiheit an, er will Menschen einschüchtern. Ich wünsche den Kollegen die Kraft, um diese Angriffe abzuwehren, und kann für uns dazu nur eines sagen: Wir werden weiter berichten, wie es journalistisch angemessen ist, und werden ebenso offen unsere Meinung schreiben. Fehlerfrei, das sind wir alle nicht. Aber wir arbeiten mit Respekt vor anderen Menschen – und gerade deswegen distanzieren wir uns von allen radikalen Kräften. In diesem Sinne wünsche ich uns ein friedliches Wochenende.