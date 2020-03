Trier Es war eine Frage der Zeit. Der erste Covid-19-Fall in unserer Region ist bestätigt worden. Zum Wichtigsten:

Nachvollziehbar ist aber die Absicht dahinter: Streit wollte und will Zeit gewinnen. Einerseits mit Blick auf die wärmeren Monate im Frühjahr und Sommer und der Hoffnung, dass sich das Virus dann zumindest nicht mehr so schnell verbreitet. Andererseits mit dem Blick noch weiter nach vorne und der Hoffnung auf einen Impfstoff oder eine wirksamere Behandlungsmethode.

Der neue Fall zeigt übrigens zumindest eines deutlich: Wir alle können etwas tun, um die Ausbreitung zu verhindern. Sorgfältiges Händewaschen, der Verzicht aufs Händeschütteln, Vorsicht bei Reisen in Risikoregionen, gerade bei denjenigen, die von dort zurückkehren. All dies schränkt uns keineswegs zu stark ein, all dies kann aber helfen.