Die Woche im Blick : Es herrscht kein Krieg!

Der Kampf gegen das Coronavirus geht weiter. Aber: Ist Kampf eigentlich das richtige Wort? Politiker in anderen Ländern verwenden gerne das Wort Krieg – und auch bei uns werden die Diskussionen heftiger.

Krieg: Das bedeutet Waffen, Gewalt und einen Ausnahmezustand, in dem viele Regeln außer Kraft gesetzt werden. In anderen Ländern bedeutet es aber zudem gerade: Alles ist außer Kontrolle, Parlamente sind außen vor, der einzelne Bürger kann sein Recht nicht mehr durchsetzen. In Ungarn kann Viktor Orbáns Regierung gar den Notstand selbstständig verlängern – und der Regierungschef per Dekreten das Land weiter nach eigenem Gusto umbauen. Opposition ist unerwünscht.