Sicherlich gefällt es nicht allen, die vorher als Langzeitparker den Kurfürstenplatz genutzt haben, dass dort seit Januar die Parkdauer begrenzt ist. Dennoch war es der richtige Schritt, den Platz nur noch für Kurzzeitparker zu öffnen.

So finden Kunden der umliegenden Läden einen Parkplatz nah am Ziel, viel Parkplatzsuchverkehr entfällt. Und für Langzeitnutzer ist in der nahen Umgebung genug Platz. Denn wenn es in Wittlich an einer Sache in der Oberstadt nicht fehlt, dann sind es Parkplätze.