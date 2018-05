später lesen Meinung Deutschland ist nur statistisch sicherer geworden FOTO: k r o h n f o t o .de FOTO: k r o h n f o t o .de Teilen

Deutschland wird immer sicherer. Die Zahl der erfassten Straftaten ist im Verhältnis zur Bevölkerungszahl so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr; die Aufklärungsquote steigt, es gibt weniger Diebstähle, weniger Einbrüche und Gewalttaten. Auch die politisch motivierten Delikte sind leicht zurückgegangen. Was will man also mehr? Deutschland ist auf dem Weg zum Hort der Friedfertigkeit. Das alles ist freilich zu schön, um wahr zu sein. Von Hagen Strauss