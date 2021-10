Editorial 100 Tage nach der Flut : Die Flut und ihre Folgen – auf 5 Seiten

Vor 100 Tagen traf die Flut viele Orte. Das Wasser beschädigte Brücken, Straßen, Häuser, zerstörte teils in Minuten Lebenswerke. Noch schlimmer: Allein in Rheinland-Pfalz konnten 135 Menschen nicht entkommen und starben oft qualvoll.

Wir nehmen diesen Tag zum Anlass, zurück und nach vorne zu blicken. Sehen Sie auf einer Doppelseite, wie es damals aussah und wie der Normalzustand ist. Die Bilder zeigen das Ausmaß der Katastrophe, die im Ahrtal zugegeben noch wesentlich dramatischere Folgen hatte. Aber Vergleiche sind unangebracht: Es geht um Schicksale, es geht um Menschen – es geht darum, ihnen zu helfen. Das hat durchaus an vielen Stellen geklappt, die Spendenbereitschaft war enorm. Bei geschätzten 30 Milliarden Euro Schäden gibt es dennoch weiter viel zu tun und viel zu zahlen. Wir bleiben daher an diesem Thema, nicht nur heute, sondern ebenso in den nächsten Wochen und Monaten.