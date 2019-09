Die Woche im Blick : Das Rätsel um den teuren Müll

Müll macht jeder – das ist so banal wie richtig. Alte Lebensmittel, Verpackungen, Hygieneartikel: Es lässt sich gar nicht vermeiden, dass jeder noch so kleine Haushalt eine Tonne und damit die Leistungen der Entsorger benötigt.

Bei uns in der Region ist dafür der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) zuständig. Und über den wird derzeit so viel diskutiert wie selten zuvor.

Im Landesvergleich sind die Gebühren bei uns übrigens immer noch relativ moderat. Aber warum sorgt die Diskussion um den Müll dann für so viel Aufsehen? Einerseits, weil die Festlegung der Gebühren erst jetzt erfolgte, nach den Kommunalwahlen. Das ist Futter für diejenigen, die Politikern vorwerfen, nicht offen genug zu sein. Das entscheidende Gremium der ART ist die Verbansversammlung und damit politische Vertreter der ganzen Region. Die müssen sich zumindest eines noch vorwerfen lassen: Die Gebühren hätten in manchem Gebiet schon früher erhöht werden sollen, dann wäre der Schritt jetzt für Einzelne nicht so groß.