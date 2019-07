Die Woche im Blick : Der Sommer kommt endlich!

Vielleicht denkt der ein oder andere Leser bei dieser Überschrift, der Schreiber dieser Zeilen hätte einen Hitzeschlag erlitten. Temperaturen teils über 40 Grad, Gluthitze – und nun kommt der Sommer?

Sinnvoll ist es sicherlich mit Blick nach vorne, wenn etwa Wasserspender in der Stadt – dort wo kaum Wind weht – aufgestellt werden. Viel wichtiger wäre es aber, größer zu denken, aber nicht nur in Verboten. Etwa ausreichend Plätze zu schaffen, an denen das Wasser seinen Platz findet, kleine Oasen zum Ausruhen, die unbedingt Grün bieten sollten. Pflanzen können an Fassaden eine entscheidende Rolle spielen, um das Wohlfühlen an heißen Tagen zu ermöglichen. Und die Bebauung an sich in den Städten muss immer im Blick sein. Das geht übrigens alles ohne eine Debatte um eine CO2-Steuer oder um Flugverbote. Die sollten wir stattdessen weniger erhitzt führen und dabei andere Argumente nicht sofort als altbacken oder hysterisch abtun.