Bei den Dorfschulen fehlt es an einer klaren Linie

Bildungsministerin Stefanie Hubig hat durch die Dorfschulen-Debatte an Profil gewonnen. Und doch braucht sie mehr Mut, um klar zu machen, in welche Richtung das Land steuern will.

