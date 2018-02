Drei Punktesind nicht genug

Darf man „Zigeuner“ sagen?

Wer „Zigeuner“ sagt, meint Angehörige des Volkes der Sinti und Roma. So steht es zumindest im Duden. Hier findet sich auch der Hinweis, dass die Bezeichnung vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als diskriminierend abgelehnt werde. In einer Stellungnahme erläutert der Verband, dass das Wort „untrennbar mit rassistischen Zuschreibungen“ verbunden sei, die sich „zu einem geschlossenen und aggressiven Feindbild verdichtet haben.“ Ab dem 16. Jahrhundert habe sich in Deutschland die Auffassung durchgesetzt, „Zigeuner“ sei abgeleitet von „Ziehgauner“. Die Menschen, denen man diesen Begriff zuschrieb, hielt man also für unehrlich und diebisch. Die Nationalsozialisten griffen diese Vorurteile auf und begannen, „Zigeuner“ zu verfolgen. In den Konzentrationslagern quälten und töteten die Anhänger Hitlers hunderttausende Männer und Frauen. „Wer dafür plädiert, den Ausdruck ‚Zigeuner‘ als Sammelbezeichnung ‚wertneutral’ zu verwenden, blendet nicht nur diesen historischen Kontext aus“, teilt der Zentralrat der Sinti und Roma mit. Auch heute werde der Begriff als Schimpfwort benutzt. Sowohl in rechtsextremen Kreisen als auch in Stadien dienen die Wörter „Zigeuner“ oder „Zigeunerpack“ als Beleidigung.