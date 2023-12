Kommentar Ein Brandbrief, der gehört werden sollte

Der Ärger beim Deutschen Roten Kreuz ist verständlich, die verschnupfte Reaktion der Kreisverwaltung aber auch. Und die Organisation, die Gegenstand des Streits ist, die Rettungshundestaffel, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. So sieht die Gemengelage in der Debatte um Zuschüsse für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Wittlich aus.