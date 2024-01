Kommentar zum Drogenhandel im Palastgarten Die Polizei muss ihre Taktik ändern

Es kann nicht sein, dass zwei Dutzend Männer diesen zentralen Ort in der Altstadt mit ihren Drogengeschäften derart offensichtlich und dauerhaft belagern, so dass Passanten nicht mehr gerne vorbeigehen und Anwohner mit ihren Kindern sich nicht mehr dort aufhalten möchten. Und auch den Touristen, die alle bei den städtischen Führungen dort vor dem Kurfürstlichen Palais Station machen, dürfte schnell klar sein, was dort vor sich geht und von der Stadt zumindest bislang offenbar zumindest toleriert wird.