Kommentar zur Eberhardschule Eine Folge des monatelangen Stillstands

Monatelang war Zeit, Räume in der früheren Eberhardschule so herzurichten, dass dort Unterricht stattfinden kann. Und was passiert? Wohl lange Zeit nicht viel. Gleichwohl läuft alles im Grunde genommen nach Plan. Sagt die Verwaltung. Stimmt jedoch nicht, wie sich kurz vor Schuljahresbeginn herausstellt.