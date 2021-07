Leitartikel : Kleine Flüsse, große Folgen und ein noch größeres Danke

Starkregen, Hangwasser, Hochwasser: Es sind dramatische Tage und Nächte, in denen sich vor allem die kleinen Flüsse neue Wege suchen und Orte einkesseln und überfluten.

Stand Mittwochabend ist die erste Bilanz der Schäden erschreckend. Auch wenn es zu früh für eine Bewertung in Euro ist. Menschen haben ihr gesamtes Eigentum verloren, Häuser sind zerstört, Autos weggespült worden. Unbürokratische Unterstützung ist angesagt. Und gerade dort, wo schnelle Hilfe notwendig ist, zeigt sich in unserer Region, wie hilfsbereit die Menschen sind. Firmen bieten Unterkünfte zum Übernachten an, Gastronomen kostenloses Essen für Einsatzkräfte, Landwirte Unterstellmöglichkeiten für Pferde. Es gibt so viele wunderbare Beispiele, dass es unmöglich ist, sie alle aufzuzählen. Ganz sicher werden auch Spendenaurufe und Hilfsangebote noch zunehmen – wir werden diese in den nächsten Tagen im Blick haben. Und es ist wichtig, allen, die so schnell reagieren, schon einmal Danke zu sagen.

Ein großes Dankeschön geht zudem an die Einsatzkräfte vor Ort, an die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die Straßen gesperrt, Keller ausgepumpt, Menschen gerettet haben. Sie haben an vielen Orten noch das Schlimmste verhindern können. Und dies, obwohl die Herausforderungen noch größere waren als 2018. Mit dem Starkregen kam nun vieles zusammen: Nicht nur das Hochwasser der Flüsse sorgte für Bedrohungen und Überschwemmungen, es kam das Hangwasser an vielen Orten dazu. Das Wasser strömte von allen Seiten herein. Betroffene erzählen, dass Keller und Wohnungen innerhalb einer halben Stunde komplett voll liefen. Es blieb keine Zeit mehr, um die Habseligkeiten zu retten. Es ging schlichtweg darum, sich selbst in Sicherheit zu bringen und nicht das eigene Leben in Gefahr zu bringen. Heute gab es in unserer Region zumindest eine gute Nachricht: Meldungen über Tote, die kursierten, bestätigten sich nicht. Dass dies keineswegs selbstverständlich ist, zeigt der Blick in den Raum Ahrweiler. Dort starben mindestens 18 Menschen in den Fluten. Im Westen und Südwesten gab es mehr als 40 Todesopfer.